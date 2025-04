Borse europee in rialzo grazie al settore automobilistico

Milano guadagna lo 0,1%, in linea con Francoforte, mentre Parigi mostra una leggera debolezza. I mercati asiatici sono positivi, con i titoli automobilistici che salgono a Tokyo e Seoul grazie all’ipotesi di un rinvio dei dazi sul settore. Al contrario, le borse cinesi registrano perdite dopo che Pechino ha imposto restrizioni all’export di terre rare. In Europa, i titoli auto sono in buona salute, con Stellantis e Pirelli che spiccano a Piazza Affari. Oggi si attendono i risultati di importanti aziende e dati economici, tra cui la produzione industriale europea e l’indice ZEW sul sentiment economico in Germania. Giovedì è prevista la decisione della Banca Centrale Europea (BCE) riguardo ai tassi d’interesse; nell’attuale contesto, è possibile che Francoforte decida di mantenerli invariati. L’euro mostra un leggero incremento rispetto al dollaro, mentre il prezzo del petrolio è in crescita, con il Brent europeo a 65,1 dollari al barile, in aumento del 3% nell’arco di una settimana.