Borse Europee in Rialzo: Energia e Trimestrali spingono Mercati

Le borse europee si mostrano in crescita, a pochi giorni dall’introduzione di nuove tariffe doganali, mentre Wall Street registra un andamento positivo grazie a risultati trimestrali superiori alle aspettative e a crescenti aspettative di un possibile abbassamento dei tassi da parte della Fed a settembre.

L’indice Stoxx 600, che rappresenta il mercato europeo, si mantiene stabile, ma i titoli energetici beneficiano del recente incremento nel prezzo del petrolio, con il WTI in aumento dell’1,87% a 66,3 dollari al barile e il Brent in rialzo dell’1,8% a 68,8 dollari. Al contrario, il prezzo del gas segna una diminuzione, scendendo a 33,8 euro per megawattora, a causa dell’accumulo nei livelli di stoccaggio.

Osservando i mercati locali, Milano guadagna lo 0,47%, sostenuta in particolare dalle performance di Mps, che cresce del 5,16% dopo l’uscita dei conti. Anche Generali registra un aumento del 2%, confermando l’interesse verso le offerte di Mediobanca, che avanza del 3,8%. Tuttavia, Ferrari segna una perdita del 2,3%. Altri mercati europei come Parigi e Francoforte mostrano rispettivamente aumenti dello 0,35% e dello 0,21%, mentre Londra cresce dello 0,28%.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 79,5 punti, raggiungendo così i minimi dal dicembre 2009. Sul fronte valutario, l’euro si rafforza rispetto al dollaro, attestandosi a 1,1626.