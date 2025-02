Borse europee in rialzo, deludente performance di Stellantis

Giornata positiva per le Borse europee, spinta dall’ottimismo post-elettorale in Germania e dalle speculazioni su una possibile tregua in Ucraina. Milano chiude a +1,32%, sostenuta dalle banche e dalle materie prime; Parigi segna un incremento di poco oltre l’1%, mentre Francoforte si afferma come la migliore con un +1,71%. A Piazza Affari, Saipem continua a vivere una fase di forte volatilità a causa dell’annuncio della fusione con la norvegese SubSea7. Tuttavia, il titolo peggiore risulta Stellantis, in calo di oltre il 4% dopo la presentazione dei risultati per il 2024, che evidenziano un utile in diminuzione del 70% rispetto all’anno precedente. Sebbene la guidance preveda miglioramenti, l’incertezza sulla leadership del gruppo incide negativamente sulla fiducia degli investitori.

Wall Street mantiene un trend positivo, con il Nasdaq, indice dei titoli tecnologici, in aumento del 1,1%. In particolare, Nvidia registra un guadagno di oltre il 5% in attesa della pubblicazione dei risultati, prevista per questa sera a mercati chiusi. L’andamento dei mercati riflette quindi un clima di ottimismo generale, nonostante alcune difficoltà specifiche di singoli titoli, creando un contesto interessante per gli investitori.