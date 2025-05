Borse europee in rialzo: Bessent accende speranze nei mercati asiatici

Avvio in cauto rialzo per le Borse europee nella seconda seduta della settimana. Milano segna un aumento dello 0,26%, mentre Parigi e Francoforte registrano rispettivamente +0,2% e +0,3%. Questo rialzo avviene nel giorno del voto di fiducia per il nuovo governo tedesco. Negli mercati asiatici si osserva una giornata positiva, nonostante i volumi ridotti a causa della chiusura delle Borse di Tokyo e Seoul per festività. Le piazze della Cina continentale, Hong Kong e Taipei beneficiamo delle dichiarazioni del segretario al tesoro americano, Bessent, che ha anticipato progressi nelle trattative tra Stati Uniti e Cina nei prossimi giorni.

Questo clima di ottimismo si riflette anche sui prezzi del petrolio, che questa mattina hanno registrato un rimbalzo dopo sei sedute consecutive di calo. Il Brent è tornato sopra i 61 dollari al barile, sebbene non abbia ancora recuperato totalmente le perdite subite nell’ultima settimana. Tuttavia, i timori degli operatori riguardo a una possibile frenata economica globale e a un conseguente calo della domanda di greggio sono ancora presenti e non completamente dissipati.

In generale, il sentiment di mercato sembra migliorare, ma le incertezze economiche continuano a influenzare le decisioni degli investitori, mantenendo un certo livello di cautela sui mercati finanziari.