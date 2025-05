Borse europee in rialzo, Asia con performance divergenti

Avvio positivo per le Borse europee, con tutti i listini principali in rialzo di circa mezzo punto percentuale; Milano segna +0,57%. L’accordo commerciale siglato tra Stati Uniti e Gran Bretagna alimenta un moderato ottimismo. Tuttavia, Londra appare leggermente più debole, con un incremento del +0,39% dopo la chiusura negativa precedente, influenzata dalle recenti decisioni di politica monetaria della Bank of England. Oggi a Milano l’attenzione è rivolta ai risultati trimestrali delle aziende.

Le Borse asiatiche mostranoand hanno performance miste: Tokyo chiude con un aumento dell’1,5%, mentre Mumbai è in calo di quasi un punto percentuale a causa delle crescenti tensioni alla frontiera tra India e Pakistan. Le Borse cinesi rimangono poco mosse, condizionate dalle speranze di un miglioramento sulla questione dei dazi e dalle incertezze relative al contesto commerciale, dopo che i dati sulla bilancia commerciale di aprile si sono rivelati contrastanti. La bilancia commerciale mostra un surplus in forte aumento, superando i 96 miliardi di dollari, ben oltre le attese degli analisti, ma l’export verso gli Stati Uniti è diminuito di quasi il 18%.

Sintesi AI da StraNotizie.it – Fonte: www.rainews.it