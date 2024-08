Borse europee in rally, Milano inclusa

– Il bilancio si chiude in positivo per i listini azionari europei. Giornata rialzista anche per Piazza Affari. Continua a navigare sull’onda dell’incertezza Wall Street, con l’S&P-500, che riporta un cauto +0,15%.

La settimana per i mercati finanziari si è avviata con cautela, in attesa dei conti del colosso tech Nvidia, considerati dagli addetti ai lavori una cartina di tornasole per valutare lo stato degli investimenti in AI. Archiviata la trimestrale della società con sede a Santa Clara, gli investitori hanno ben accolto la discesa dei prezzi al consumo in Europa, da cui la BCE ne trarrà incoraggiamento, in quanto i dati aprono chiaramente la strada a un altro taglio dei tassi di interesse nella riunione di settembre. Buone notizie anche dall’altra parte dell’oceano sono giunte statistiche incoraggianti, dove l’inflazione PCE “core”, dato chiave per le prossime mosse della Fed sulla politica monetaria.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,106. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,69%. Prevalgono le vendite sul petrolio Light Sweet Crude Oil, che continua la giornata a 73,94 dollari per barile, in forte calo del 2,59%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +143 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,69%.

Tra le principali Borse europee resta vicino alla parità Francoforte -0,03%, piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,53%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 36.588 punti.

A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nell’ultima è stato pari a 3,06 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.172,2 milioni di euro, pari al 62,01% rispetto ai precedenti 1,89 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,4 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi di azioni del 30/08/2024.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Banca Popolare di Sondrio, con un discreto guadagno del 2,72%.

Buoni spunti su BPER, che mostra un ampio vantaggio del 2,43%.

Ben impostata Iveco, che mostra un incremento dell’1,97%.

Tonica Azimut che evidenzia un bel vantaggio dell’1,79%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su DiaSorin, che ha archiviato la seduta a -1,56%.

Giornata fiacca per Amplifon, che segna un calo dell’1,35%.

Piccola perdita per ENI, che scambia con un -0,89%.

Tentenna Saipem, che cede lo 0,78%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus +8,64%, El.En +4,96%, Pharmanutra +4,64% e Ferretti +3,80%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MFE B, che ha archiviato la seduta a -1,92%.

Sostanzialmente debole Philogen, che registra una flessione dell’1,40%.

Si muove sotto la parità Comer Industries, evidenziando un decremento dello 0,91%.

Contrazione moderata per GVS, che soffre un calo dell’1,17%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull’andamento dei mercati:

Venerdì 30/08/2024

01:30 Giappone: Tasso disoccupazione atteso 2,5%; preced. 2,5%

01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile atteso 3,6%; preced. -4,2%

01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale atteso 2,8%; preced. 3,8%

07:30 Francia: Occupazione, trimestrale atteso 0%; preced. 0%

08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale atteso 1,8%; preced. 2,3%.