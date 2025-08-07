31.3 C
Da StraNotizie
Borse europee in positivo nonostante le tensioni commerciali

Le Borse europee chiudono in territorio positivo nonostante l’entrata in vigore dei dazi imposti dagli Stati Uniti. Milano segna un incremento dello 0,93%, mentre Parigi segue a ruota; Francoforte registra un aumento superiore al punto percentuale.

A Londra, invece, il mercato scende dello 0,69%. Questa flessione avviene nonostante la Banca d’Inghilterra abbia deciso di ridurre i tassi d’interesse di 25 punti, una mossa attesa ma che ha generato preoccupazione tra gli analisti, dato il margine ridotto di voti a favore, 5 contro 4.

A Piazza Affari, i titoli industriali si comportano bene, con Interpump che guadagna oltre l’8% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. In contrasto, il titolo di Leonardo subisce una perdita significativa del 6,14%, influenzato da notizie negative per il settore della difesa, tra cui tensioni con gli Stati Uniti riguardanti gli F35 e risultati deludenti del colosso tedesco Rheinmetall.

Negli Stati Uniti, Wall Street presenta andamenti misti: l’indice Dow Jones mostra una lieve flessione, mentre il Nasdaq avanza. Le notizie sui sussidi di disoccupazione si sono rivelate inferiori alle attese e il mercato attende chiarimenti sul futuro leadership della Federal Reserve, in vista della scadenza del mandato di Jerome Powell fra poco più di un anno.

