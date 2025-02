Borse europee in flessione: Milano termina in calo dello 0,38%

Giornata contrastata per le borse europee, con indici in lieve rialzo a Londra e Francoforte, mentre Parigi e Milano mostrano segni di debolezza, con quest’ultima che scende dello 0,38%. A Milano, i ribassi colpiscono in particolare i titoli industriali, con cadute significative per Nexi (-3,11%), Campari, Iveco, Prysmian e StMicroelectronics, tutti con contrazioni superiori al 2%. Oggi sono stati diffusi vari dati macroeconomici: nell’Eurozona, gli indici dei direttori acquisti (Pmi) hanno registrato un miglioramento, con il composite che è passato da 49,6 a 50,2, superando il valore di 50 che segna la transizione tra contrazione e crescita. In Italia il Pmi rimane stabile a 49,7, mentre in Germania risale a 50,5, il miglior dato da maggio. Negli Stati Uniti, il Pmi composito è sceso a 52,7, mantenendosi però sopra la media europea. A Wall Street, gli indici stanno recuperando dopo un avvio contrastato; il Nasdaq ritorna sulla parità. I conti trimestrali hanno portato a ribassi significativi per Alphabet, che perde il 7,5% nonostante utili superiori alle attese, e AMD, -7,15%. Anche Apple scende dello 0,70% a seguito di un’indagine sull’App Store da parte dell’autorità antitrust cinese. L’oro stabilisce un nuovo record, scendendo sotto i 2.900 dollari all’oncia, mentre l’euro continua a recuperare sul dollaro, attestandosi a 1,0413 dollari, con un incremento dello 0,30% oggi e dell’1% nell’ultimo mese.