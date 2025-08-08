Borse europee in equilibrio: Madrid guida la risalita

Le borse europee mostrano segnali di stabilizzazione a metà giornata, riducendo il divario tra le varie piazze finanziarie. Madrid si attesta al primo posto con un incremento dell’0,95%, seguita da Milano (+0,82%), Parigi (+0,2%) e Francoforte (+0,1%), mentre Londra segna una lieve flessione dello 0,1%.

I future americani si muovono in territorio positivo, in assenza di novità macroeconomiche significative, mentre gli investitori monitorano la situazione relativa ai dazi, tema al centro di ulteriori discussioni con gli Stati Uniti. L’oro ha registrato un lieve incremento dello 0,36%, arrivando a 3.385,08 dollari l’oncia, dopo che i dazi sui lingotti da 1 Kg hanno influito sul mercato. Il prezzo del greggio Wti è aumentato dello 0,58%, portandosi a 64,24 dollari al barile, con un incremento anche per il gas naturale (+0,54% a 33,13 euro al MWh), in attesa del prossimo incontro tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi rimane sotto i 79 punti, con il rendimento italiano che si attesta a 3,44% e quello tedesco a 2,65%. Il dollaro si rafforza a 0,86 euro, mantenendosi stabile a 0,74 sterline.

Il settore assicurativo registra pressioni dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali dei riassicuratori, con Munich Re in calo del 6,91% e Hannover Rueck del 4,62%. In Piazza Affari, Unipol scivola del 3,14% e Generali mostra un andamento piatto (-0,09%).

Nel settore tecnologico, i produttori di semiconduttori come Stm e Infineon guadagnano rispettivamente l’1,6% e l’1,2%. Il settore bancario si rafforza, con Commerzbank in crescita del 3,51%, seguita da Bbva (+2,58%) e Credit Agricole (+2,2%). Mediobanca, Mps e Popolare Sondrio mostrano comunque aumenti più modesti.