Borse europee in discesa e petrolio in picchiata

I mercati europei continuano a registrare significative perdite, con Milano che si attesta come la peggiore piazza finanziaria, chiudendo a -6,14%. Altre borse europee seguono con Parigi e Francoforte in calo di oltre il 4% e Madrid oltre il 5%. Il clima negativo è alimentato dai timori relativi all’impatto dei dazi americani e dalla potenziale escalation delle tensioni commerciali, soprattutto dopo l’annuncio di controdazi da parte della Cina. A Piazza Affari, quasi tutti i titoli del listino principale sono in rosso, con il settore bancario particolarmente colpito: l’indice di questo settore perde il 9,6%, con alcuni titoli che calano di oltre il 10%. Tra quelli più colpiti ci sono Montepaschi, Bper e la popolare di Sondrio, che erano stati oggetto di attenzione nelle settimane precedenti.

La situazione non è migliore a Wall Street, dove l’apertura è in rosso ma con perdite più contenute rispetto al giorno precedente: il Dow Jones registra un -2,4% e il Nasdaq un -3%. Inoltre, le preoccupazioni per una possibile stagnazione dell’economia globale influenzano negativamente anche il prezzo del petrolio, che registra una nuova flessione del 6,5%. Il prezzo del Brent scende così attorno ai 65 dollari al barile, dieci dollari in meno rispetto a quando Trump ha annunciato l’arrivo dei dazi reciproci. Questo contesto di incertezze continua a pesare sulla fiducia degli investitori, accentuando le fluttuazioni sui mercati finanziari.