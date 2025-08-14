35.1 C
Roma
giovedì – 14 Agosto 2025
Economia

Borse europee in crescita trainate dai dati Usa positivi

Da StraNotizie
Borse europee in crescita trainate dai dati Usa positivi

Le principali borse europee registrano un aumento, sostenute da segnali positivi provenienti dagli Stati Uniti riguardo alle richieste di sussidi di disoccupazione e ai prezzi alla produzione. Milano e Madrid salgono dell’1,1%, seguite da Francoforte con un incremento dello 0,75%, Parigi con lo 0,7% e Londra che rimane stabile.

Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi supera i 77 punti, con il rendimento annuo italiano in aumento a 3,47% e quello tedesco a 2,7%. Il prezzo del greggio segna un aumento dell’1,3%, arrivando a 63,46 dollari al barile, mentre il gas scende dell’1,13% a 32,23 euro al MWh. Anche l’oro mostra una diminuzione, scendendo a 3.335,4 dollari l’oncia. Il dollaro si apprezza, mentre il Bitcoin perde il 2,75%, scendendo a 118.165 dollari.

In evidenza il titolo Ferrari, che guadagna il 2,87% grazie alle favorevoli raccomandazioni degli analisti. Stellantis si mantiene positiva con un incremento dello 0,43%, mentre Bmw è in parità e Renault registra una lieve flessione dello 0,15%.

Tra i settori energetici, le azioni di Bp e Shell scendono rispettivamente del 1,5% e dell’1,15%, mentre TotalEnergies ed Eni mostrano andamenti più cauti, con cali marginali. Nel settore bancario spicca la performance di NatWest, che cresce del 2,25% dopo una raccomandazione di acquisto, seguita da Commerzbank e Bbva in ascesa. Intesa e Unicredit mostrano buoni risultati, mentre Mps e Popolare Sondrio sono più caute, con Bper che perde leggermente.

Articolo precedente
Sgombero di alloggi a rischio: indagini a Roma
Articolo successivo
Emergenza caldo in Italia e Europa: temperature record e incendi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.