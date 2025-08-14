Borse europee in crescita trainate dai dati Usa positivi

Le principali borse europee registrano un aumento, sostenute da segnali positivi provenienti dagli Stati Uniti riguardo alle richieste di sussidi di disoccupazione e ai prezzi alla produzione. Milano e Madrid salgono dell’1,1%, seguite da Francoforte con un incremento dello 0,75%, Parigi con lo 0,7% e Londra che rimane stabile.

Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi supera i 77 punti, con il rendimento annuo italiano in aumento a 3,47% e quello tedesco a 2,7%. Il prezzo del greggio segna un aumento dell’1,3%, arrivando a 63,46 dollari al barile, mentre il gas scende dell’1,13% a 32,23 euro al MWh. Anche l’oro mostra una diminuzione, scendendo a 3.335,4 dollari l’oncia. Il dollaro si apprezza, mentre il Bitcoin perde il 2,75%, scendendo a 118.165 dollari.

In evidenza il titolo Ferrari, che guadagna il 2,87% grazie alle favorevoli raccomandazioni degli analisti. Stellantis si mantiene positiva con un incremento dello 0,43%, mentre Bmw è in parità e Renault registra una lieve flessione dello 0,15%.

Tra i settori energetici, le azioni di Bp e Shell scendono rispettivamente del 1,5% e dell’1,15%, mentre TotalEnergies ed Eni mostrano andamenti più cauti, con cali marginali. Nel settore bancario spicca la performance di NatWest, che cresce del 2,25% dopo una raccomandazione di acquisto, seguita da Commerzbank e Bbva in ascesa. Intesa e Unicredit mostrano buoni risultati, mentre Mps e Popolare Sondrio sono più caute, con Bper che perde leggermente.