Borse Europee in Crescita: Ottimismo per il Futuro!

Apertura favorevole per i principali listini europei, con Milano in crescita del 0,39%, Francoforte a +0,19% e Parigi a +0,20%. Madrid si distingue, con un incremento del 0,95%. Le borse europee non sembrano influenzate dalle incertezze di Wall Street, che ieri ha chiuso leggermente sopra la parità (Dow Jones +0,32%, Nasdaq +0,02%), mentre i future sono attualmente negativi (Dow Jones -0,22%, Nasdaq -0,51%). Il recente declassamento del debito americano da parte di Moody’s continua a pesare sui mercati.

In contrasto, i listini cinesi reagiscono positivamente alla decisione della banca centrale di Pechino di ridurre per la prima volta in sette mesi i tassi di interesse primari sui prestiti. Hong Kong registra un incremento del 1,52%, sostenuta dal debutto di CATL, il principale produttore mondiale di batterie, con un aumento del 13% nel valore delle sue azioni.

Rimangono stabili oro e dollaro, così come il prezzo del petrolio, con il Brent che quota 65,29 dollari al barile.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it