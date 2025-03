Borse europee in crescita moderata, rally dell’energia dopo i dati cinesi su consumi e produzione industriale

La settimana è iniziata con diversi dati arrivati dalla Cina. Nei primi due mesi del 2023, le vendite al dettaglio sono cresciute del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le aspettative (3,8%) e registrando un incremento rispetto al bimestre precedente. Anche la produzione industriale ha mostrato un aumento, con un +5,9% annuo, sebbene in calo rispetto al +6,2% precedente. Tuttavia, gli investimenti immobiliari sono diminuiti del 9,8%. I mercati asiatici hanno mostrato buone performance, sostenuti dall’annuncio di un “Piano d’azione speciale per stimolare i consumi” da parte delle autorità, che include misure per il turismo e l’occupazione. L’indice di Hong Kong è salito dell’0,78%, mentre Shanghai ha guadagnato lo 0,21%. Anche Tokyo e Seul hanno registrato aumenti rispettivamente dello 0,95% e dell’1,73%. Dopo tali dati, il prezzo del petrolio è salito, con il Brent che ha superato i 71 dollari al barile (+0,62%).

In Europa, l’apertura è stata cauta: Milano +0,22%, Londra +0,05%, Francoforte +0,30%, e Parigi +0,5%. Milano ha chiuso la scorsa settimana in parità (+0,16%), grazie a un recupero di venerdì. Oggi, Saipem ha registrato un +2,6%, mentre Erg, Stellantis, Iveco e Tim sono aumentati di oltre l’1,5%. I maggiori ribassi sono stati per Moncler e Brunello Cucinelli, entrambi a -1%. Negli Stati Uniti, il Dow Jones ha subito un calo del -3%, il maggiore dall’inizio del 2023, e oggi i future restano negativi. L’attenzione è rivolta al colloquio tra Trump e Putin e al voto sul debito in Germania.