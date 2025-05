Borse Europee in Crescita, Londra Scende Dopo l’Annuncio di Accordo Commerciale con gli USA

Seduta a due velocità in Europa, con Milano che guadagna il +1,70%, mentre Londra scivola dello 0,32% dopo l’annuncio di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Francoforte e Parigi registrano buoni risultati, con un aumento rispettivamente dell’1,02% e dello 0,89%, mentre Wall Street mostra un incremento di circa l’1%. A Piazza Affari, i titoli industriali brillano dopo le trimestrali, così come quelli dell’auto, favorevolmente colpiti dal via libera del Parlamento europeo alla revisione del regolamento sulle emissioni di CO2. Tra i titoli in evidenza, Prysmian guadagna il 5,8%, Stellantis il 4,56% e Iveco il 3,61%. Anche le banche mostrano performance positive: Bper cresce del 3,48%, Unicredit del 3,32% e Intesa Sanpaolo del 3,08%. Al contrario, Enel e A2a registrano un calo. Nel mercato del petrolio, il Brent recupera a 62,7 dollari al barile.