Borse europee in crescita: Leonardo si unisce a una joint venture per un nuovo caccia

Le borse continuano a muoversi lentamente, con l’indice Ftse Mib di Milano che segna un incremento dello 0,33% e si avvia a chiudere la settimana in positiva. A Parigi, l’ottimismo è in aumento dopo la nomina di Bayrou a primo ministro, mentre Londra mostra segni di crescita nonostante un sorprendente calo del Pil del Regno Unito dello 0,1% a ottobre. Anche il Dax di Francoforte è in rialzo, sebbene la banca centrale tedesca abbia ridotto le previsioni di crescita per il 2024 allo 0,2%, contro il +0,3% previsto a giugno. La crescita per il 2025 è stata rivista all’1,1%, con un nuovo dato fissato allo 0,2%.

Dopo il recente abbassamento dei tassi da parte della BCE, i rendimenti dei titoli sono aumentati: ieri di 13 punti base e oggi di 4, raggiungendo il 3,35%. I mercati si aspettavano probabilmente dichiarazioni più incisive dalla presidente Lagarde riguardo ulteriori riduzioni dei tassi. Wall Street dovrebbe aprire in rialzo, recuperando dopo i cali di ieri, con un focus particolare sul Nasdaq, che ha recentemente toccato un record storico. Tuttavia, la notte ha portato a significativi cali in Asia, specialmente in Cina, dove Shanghai e Hong Kong hanno registrato perdite rispettivamente del 2,01% e del 2,09%. I leader di Pechino hanno chiesto una politica fiscale espansiva e un allentamento moderato della politica monetaria.

Tra i titoli in crescita si segnalano Iveco (+3,03%) e Telecom Italia (+2,88%), mentre il settore della moda, fortemente esposto ai mercati asiatici, ha subito cali, con Moncler e Brunello Cucinelli in negativo. Amplifon è scesa dello 0,90%. Sotto i riflettori c’è anche Leonardo (+0,35%): l’ex Finmeccanica ha raggiunto un accordo con Bae Systems e Japan Aircraft Industrial Enhancement per creare una joint venture destinata allo sviluppo del Global Combat Air Programme. Questa nuova entità sarà responsabile della progettazione del caccia di nuova generazione e manterrà il controllo sul progetto per l’intero ciclo di vita del velivolo, previsto anche oltre il 2070.