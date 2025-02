Borse europee in crescita grazie ai risultati trimestrali

Chiusura positiva per le Borse europee, che hanno registrato importanti guadagni dopo un’apertura moderatamente positiva di Wall Street. Milano ha chiuso con un incremento dell’1,48%, risultando la migliore, seguita da Madrid e Londra, entrambe in crescita (rispettivamente +1,2%). La Banca d’Inghilterra ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base, indicando la possibilità di ulteriori tagli in futuro. A Piazza Affari, il settore bancario ha avuto particolare evidenza: Mps, Mediolanum e Fineco hanno pubblicato i loro risultati trimestrali. Mps ha riportato un aumento del 16,9% della gestione caratteristica e ha triplicato il dividendo, che raggiungerà un miliardo di euro. Mediolanum ha fatto sapere di non essere stata contattata da Mps riguardo a Mediobanca. Il titolo migliore della giornata è stato Buzzi, con un incremento di quasi il 7%. Negli Stati Uniti, anche la stagione delle trimestrali continua: dopo le delusioni delle big tech, questa sera è il turno di Amazon. Ford ha registrato un calo del 6% delle azioni, a causa delle aspettative di un forte calo degli utili, influenzato dai dazi imposti da Trump e dalle nuove politiche sulle auto elettriche. Infine, il prezzo del gas ha superato i 55 euro al megawattora, ai massimi da ottobre 2023, influenzato da temperature più fredde e dalla guerra commerciale.