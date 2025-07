Borse europee in crescita grazie ai dati sul lavoro Usa

Le borse europee mostrano una tendenza al rialzo, galvanizzate da un avvio positivo dei mercati statunitensi. Questo slancio è conseguente alla diffusione di dati incoraggianti riguardanti il mercato del lavoro negli Stati Uniti, superando le aspettative.

In primo piano emerge il tema delle tariffe commerciali, con l’Unione Europea pronta a concludere un accordo con gli Stati Uniti prima della scadenza del 9 luglio. Il dollaro, dopo un periodo di debolezza, sembra intraprendere un percorso di recupero, mentre l’euro si attesta a 1,1758 sul biglietto verde. L’indice Stoxx 600 registra un incremento dello 0,3%.

I principali mercati europei mostrano buoni risultati: Madrid guadagna lo 0,5%, Londra lo 0,4%, Francoforte lo 0,3%, Parigi lo 0,2% e Milano lo 0,1%. Le banche evidenziano una performance positiva con un incremento dell’0,9%, accompagnate dalle assicurazioni che salgono dell’1%. Anche il settore energetico è in crescita (+0,6%), sebbene i prezzi del petrolio siano in calo, con il Wti a 67,04 dollari e il Brent a 68,68 dollari. In contrasto, il comparto farmaceutico mostra segni di debolezza, con un calo dello 0,4%.

Riguardo ai titoli di Stato, si registra una lieve diminuzione dei rendimenti, con lo spread tra Btp e Bund sceso a 84 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,47%, mentre quello tedesco è al 2,63%. A Piazza Affari, aziende come Stm e Amplifon sono in evidenza con aumenti rispettivi dell’1,8% e dell’1,4%, seguite da Stellantis e Tim, entrambe a +1,2%. Tra le banche, Mps cresce dello 0,5% in attesa del prospetto su Mediobanca, mentre Banco Bpm avanza dello 0,6%.