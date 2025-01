Borse europee in calo, Wall Street prudente dopo l’insediamento di Trump

Le Borse europee chiudono con andamenti contrastanti, mentre si attende maggiore chiarezza sulle prime azioni della nuova amministrazione Trump. Milano segna una lieve flessione del -0,23%, a cui si unisce Madrid, mentre Parigi, Francoforte e Londra mostrano un moderato rialzo. Tra i titoli di Piazza Affari, si distingue Generali, che perde lo 0,88% dopo l’accordo con la francese Natixis, che porterà alla creazione di un grande gruppo europeo nel settore del risparmio gestito. Stellantis, invece, è il peggior titolo del listino principale, con un calo del -1,53%, in seguito a dati deludenti sulle immatricolazioni in Europa e alla perdita di quota di mercato a favore di Renault. Wall Street si mantiene cauto: ieri era chiusa per festività, il giorno dopo l’insediamento di Trump. L’indice Dow Jones segna un incremento di circa l’1%, mentre il Nasdaq resta appena sopra la parità. Nonostante l’assenza di nuove misure sui dazi tra i primi ordini esecutivi firmati dal presidente, si respira un certo sollievo, più per il significato del messaggio che per i risultati tangibili. Tuttavia, questo non basta a dissipare le incertezze prevalenti nel mercato.