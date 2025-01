Borse europee in calo, tensioni con Wall Street

Inizio settimana negativo per le Borse europee, condizionate dai timori di un rallentamento nel progressivo taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, dopo che i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti hanno superato le aspettative. I principali mercati hanno registrato cali tra lo 0,3% e lo 0,4%, con Milano che ha subito una perdita più consistente, segnando un -0,86%. I settori più colpiti sono stati quelli dell’auto e della tecnologia, con titoli come Prysmian, Nexi e StMicroelectronics in fondo al listino principale. Al contrario, il settore energetico ha mostrato segni di crescita, con un guadagno superiore allo 0,9%, grazie all’andamento positivo dei prezzi del petrolio, che, dopo un aumento del 3% venerdì, è cresciuto di un ulteriore 1,3%, raggiungendo i 80,73 dollari al barile.

Nello stesso tempo, l’apertura di Wall Street è risultata contrastata: il Dow Jones ha registrato un lieve rialzo dello 0,34%, mentre il Nasdaq ha registrato un calo dell’1,16%. È da notare il recupero dei titoli del settore assicurativo americano, che avevano subito forti perdite a causa della crisi degli incendi a Los Angeles alla fine della settimana scorsa. Questo recupero riflette una certa stabilizzazione nel settore dopo periodi di forte volatilità.

In generale, i mercati continuano a riflettere l’incertezza economica globale, con investitori che prestano particolare attenzione ai segnali provenienti dalla Federal Reserve riguardo alla politica monetaria. La situazione attuale sui mercati evidenzia le preoccupazioni circolanti sull’inflazione e sulla crescita economica, rendendo gli investitori cauti. Con il settore energetico in ripresa e altre aree in difficoltà, il panorama finanziario rimane complesso e suscettibile a rapidi cambiamenti.