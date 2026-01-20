10 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Attualità

Borse europee in calo per dazi Usa

Da stranotizie
Borse europee in calo per dazi Usa

Le Borse europee hanno chiuso in deciso calo a causa del braccio di ferro tra Stati Uniti ed Europa sulla Groenlandia, rilanciato dai nuovi dazi voluti da Donald Trump e dal rischio di una nuova escalation commerciale. Questo ha spinto gli investitori verso i beni rifugio, lanciando oro e argento verso nuovi record, mentre il dollaro ha mostrato segnali di debolezza.

Il presidente francese Emmanuel Macron, al World Economic Forum di Davos, ha criticato le mosse del presidente Usa, affermando che non è il momento per un nuovo imperialismo o colonialismo e preferendo il rispetto ai bulli e lo Stato di diritto alla brutalità. Anche Wall Street ha mostrato un andamento negativo diffuso, con particolare attenzione al settore tecnologico in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali di Netflix.

Sul fronte economico, il tema dell’incertezza macroeconomica diffusa rimane una preoccupazione, con l’impatto economico completo dei dazi Usa che deve ancora essere assorbito. La Borsa di Milano ha chiuso con una perdita dell’1,1%, appesantita dalle banche, mentre Wall Street ha chiuso in calo, con il Dow Jones che ha perso l’1,76%, il Nasdaq il 2,39% e lo S&P 500 il 2,06%.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le importazioni statunitensi da otto membri della Nato saranno soggette a dazi crescenti finché non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia. Trump ha anche attaccato il Regno Unito per la decisione di cedere la sovranità delle Isole Chagos a Mauritius, definendola un “atto di grande stupidità”. In Italia, il Ftse Mib ha chiuso quasi tutto in rosso, con solo Amplifon e Campari in positivo, mentre le banche e le tlc sono state tra le principali perdenti.

Articolo precedente
Economia a Montemurlo
Articolo successivo
Avvocato Recupero Crediti
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.