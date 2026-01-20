Borse europee in calo per dazi Usa

Le Borse europee hanno chiuso in deciso calo a causa del braccio di ferro tra Stati Uniti ed Europa sulla Groenlandia, rilanciato dai nuovi dazi voluti da Donald Trump e dal rischio di una nuova escalation commerciale. Questo ha spinto gli investitori verso i beni rifugio, lanciando oro e argento verso nuovi record, mentre il dollaro ha mostrato segnali di debolezza.

Il presidente francese Emmanuel Macron, al World Economic Forum di Davos, ha criticato le mosse del presidente Usa, affermando che non è il momento per un nuovo imperialismo o colonialismo e preferendo il rispetto ai bulli e lo Stato di diritto alla brutalità. Anche Wall Street ha mostrato un andamento negativo diffuso, con particolare attenzione al settore tecnologico in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali di Netflix.

Sul fronte economico, il tema dell’incertezza macroeconomica diffusa rimane una preoccupazione, con l’impatto economico completo dei dazi Usa che deve ancora essere assorbito. La Borsa di Milano ha chiuso con una perdita dell’1,1%, appesantita dalle banche, mentre Wall Street ha chiuso in calo, con il Dow Jones che ha perso l’1,76%, il Nasdaq il 2,39% e lo S&P 500 il 2,06%.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le importazioni statunitensi da otto membri della Nato saranno soggette a dazi crescenti finché non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia. Trump ha anche attaccato il Regno Unito per la decisione di cedere la sovranità delle Isole Chagos a Mauritius, definendola un “atto di grande stupidità”. In Italia, il Ftse Mib ha chiuso quasi tutto in rosso, con solo Amplifon e Campari in positivo, mentre le banche e le tlc sono state tra le principali perdenti.