Borse Europee in Calo: Milano Segna -0,45%

Le Borse europee aprono in calo, seguite da Milano che registra un -0,45%. A Piazza Affari, l’attenzione è rivolta ai settori bancari, in particolare alla reazione di Banco Bpm alla decisione della Consob di sospendere per 30 giorni l’offerta di Unicredit a causa di incertezze relative al Golden Power. Banco Bpm definisce il provvedimento “abnorme e in contrasto con la prassi dell’autorità”, sottolineando che non considera gli interessi della banca, del mercato e degli azionisti, e ha annunciato l’intenzione di intraprendere iniziative presso le sedi competenti.

A livello globale, i mercati sono ancora influenzati da tensioni, in particolare quelle sul debito statunitense. L’asta di titoli di Stato di ieri ha deluso le attese, determinando un calo di Wall Street e un aumento dei rendimenti dei T-Bill a 10 e 30 anni. Cresce la preoccupazione che i tagli fiscali dell’amministrazione Trump possano aumentare ulteriormente il debito.

Nel frattempo, Bitcoin torna in crescita superando i 111 mila dollari, anche grazie al successo degli ETF legati alla criptovaluta e alla discussione in corso al Senato statunitense riguardo a una nuova legge per la regolamentazione delle stablecoin.

