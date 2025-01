Borse europee in calo, ma il settore energetico resiste

Chiusura negativa per le Borse europee nella prima seduta della settimana, influenzate dai timori di un rallentamento nel taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve, in seguito a dati sul lavoro negli Stati Uniti che hanno superato le attese. I principali mercati europei, tra cui Francoforte, Londra e Parigi, hanno registrato cali compresi tra 2 e 4 decimi di punto, mentre Milano ha fatto segnare una contrazione più marcata del 0,83%. Il settore dell’auto e quello della tecnologia hanno pesato in particolare sui listini, con Nexi, Prysmian e StMicroelectronics tra i titoli che hanno performato peggio, quest’ultima penalizzata da un giudizio sfavorevole di una banca d’affari. Al contrario, il settore energetico ha registrato un andamento positivo, con un aumento dello 0,7% dell’indice settoriale, sostenuto dall’andamento dei prezzi del petrolio, che continuano a salire. Dopo un incremento del 3% venerdì, il prezzo del petrolio ha guadagnato un ulteriore 1,8%, superando la soglia degli 81 dollari al barile. Wall Street ha mostrato un andamento contrastato; mentre l’indice Dow Jones ha chiuso in lieve rialzo, il Nasdaq ha subito un ribasso di oltre l’1%. È da segnalare il recupero dei titoli nel settore assicurativo americano, che avevano sofferto pesantemente alla fine della scorsa settimana a causa della crisi degli incendi a Los Angeles.