Borse Europee in Calo: Inflazione e Settore Manifatturiero

I mercati finanziari europei registrano un calo in seguito ai dati sull’inflazione e agli indici PMI che mostrano un rallentamento nel settore manifatturiero. Il clima rimane cauteloso in vista delle trattative sui dazi e dell’imminente discussione sul bilancio negli Stati Uniti.

L’indice Stoxx 600 è sceso dello 0,2%, con Parigi in calo dello 0,3% e Francoforte dello 0,2%; Londra ha mostrato un movimento limitato, registrando una diminuzione dello 0,07%. Madrid si discosta dalla tendenza generale, guadagnando lo 0,1%. Tra i settori, le utility si sono comportate bene, con un incremento dell’1,5%, sostenute da un aumento del prezzo del gas, che ha raggiunto 33,54 euro al megawattora. Anche il comparto del lusso ha registrato un progresso dello 0,4%. Il settore energetico ha mostrato una variazione contenuta, con il prezzo del petrolio che ha visto il WTI scendere a 65,07 dollari al barile e il Brent a 66,69 dollari. Si segnala una seduta negativa per l’industria automobilistica, scesa dello 0,8%, e per quella della difesa, in calo dell’1,8%.

In ambito valutario, il dollaro si è indebolito rispetto ad altre valute, con l’euro che ha raggiunto 1,1824 sul dollaro. La sterlina e il franco svizzero hanno visto un rafforzamento. I rendimenti dei titoli di Stato hanno mostrato una flessione, con lo spread tra BTP e Bund che si attesta a 87 punti. Il tasso del decennale italiano è al 3,42%, mentre quello tedesco è al 2,55%.