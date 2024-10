Borse europee in calo in attesa della riunione della BCE

Le borse europee hanno avviato le contrattazioni con cautela, in attesa della riunione della BCE prevista per giovedì, durante la quale si stima un possibile taglio dei tassi d’interesse di 25 punti base. Milano e Francoforte hanno registrato un incremento dello 0,2%, mentre Londra, Parigi e Madrid si trovano al di sotto della parità. Nel weekend, il governo cinese ha annunciato nuove misure di stimolo economico, prevedendo un ricorso al debito pubblico tramite obbligazioni speciali per circa 300 miliardi di dollari nei prossimi tre mesi, con l’obiettivo di sostenere le grandi banche pubbliche e di affrontare il calo dei consumi e il rischio di deflazione. Le borse cinesi hanno risposto positivamente a queste notizie, con Shanghai che ha guadagnato due punti percentuali e Shenzen tre. Al contrario, Hong Kong ha registrato una variazione negativa, essendo più esposta agli investimenti esteri. La borsa di Tokyo, invece, è rimasta chiusa per festività.

Sulle materie prime, in particolare il petrolio, continuano a persistere preoccupazioni relative alla possibile risposta di Israele agli attacchi missilistici dell’Iran, che potrebbero impattare sulle infrastrutture energetiche iraniane. Nonostante queste tensioni geopolitiche, il prezzo del greggio ha registrato un lieve calo, influenzato dalle prospettive economiche della Cina. Attualmente, il prezzo del Brent europeo si attesta attorno ai 78 dollari al barile, mentre il WTI americano è a 74,6 dollari al barile.

In sintesi, il contesto economico è caratterizzato da una reazione cauta delle borse europee in attesa di decisioni di politica monetaria da parte della BCE e dalle misure di stimolo annunciate dalla Cina che cercano di affrontare problematiche di consumo e deflazione. Le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente continuano a influenzare il mercato energetico, mentre le borse cinesi mostrano una stabilità in risposta alle nuove iniziative governative.