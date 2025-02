Borse europee in calo dopo le minacce tariffarie di Trump

Le borse europee aprono in forte ribasso a causa delle minacce del presidente americano Trump riguardo a dazi del 25% sulle importazioni dall’Unione Europea. Milano risulta essere la peggiore tra le piazze europee, scendendo dell’1,4%. Francoforte, Parigi e Madrid registrano perdite comprese tra lo 0,6% e lo 0,8%, mentre Londra resiste con una flessione dello 0,2%. L’incertezza sulle prospettive del commercio globale ha reso anche le borse asiatiche piuttosto statiche. Tokyo chiude in modesto rialzo (+0,30%) e Shanghai segna un aumento del +0,21%. Hong Kong, invece, perde lo 0,3% dopo aver raggiunto i massimi degli ultimi tre anni, sostenuta dai titoli tecnologici legati all’intelligenza artificiale, in particolare Deep Seek.

Ieri sono stati pubblicati i risultati trimestrali di Nvidia, azienda leader nel settore dei chip, che ha visto gli utili quasi raddoppiare nel quarto trimestre del 2024, passando da 12 a 22 miliardi di dollari. Questi dati sono incoraggianti per i mercati riguardo alla domanda di semiconduttori.

Oggi l’attenzione del mercato sarà rivolta alla pubblicazione del PIL degli Stati Uniti per il quarto trimestre del 2024, con stime che prevedono un rallentamento della crescita dal 3,1% del trimestre precedente al 2,3%.