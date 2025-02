Borse europee in aumento, crollo di Stellantis a Piazza Affari

Le borse europee hanno aperto in rialzo: Milano, Londra e Parigi guadagnano lo 0,5%, mentre Francoforte arriva a +0,7%. A Piazza Affari, si concentra l’attenzione su Stellantis, che ha riportato un crollo dell’70% dell’utile netto per il 2024, scendendo a 5,5 miliardi. Di conseguenza, il dividendo sarà più che dimezzato, causando un calo del titolo del 5%. In America, Wall Street ha chiuso in modo contrastato, con il Nasdaq in diminuzione dell’1,3% a causa del calo del titolo Tesla, sceso dell’8% per i deludenti dati sulle vendite in Europa, dimezzate a gennaio dopo l’inizio della sua aggressiva strategia politica. Oggi, il settore tecnologico attende con interesse i dati di Nvidia, importante fornitore di chip per l’intelligenza artificiale, che verranno pubblicati stasera a mercati chiusi. Ci si aspetta che queste informazioni possano rasserenare i timori emersi con il debutto della cinese Deep Seek. Nel frattempo, il comparto tecnologico cinese continua a crescere, con Hong Kong che si distingue tra le borse asiatiche, evidenziando un notevole incremento del 3,5%, alimentato dalla presenza predominante di aziende tech.