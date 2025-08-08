32.4 C
Borse europee in attesa: focus su dazi e Fed a settembre

Le borse europee hanno concluso l’ultima seduta della settimana senza significative variazioni, in attesa di chiarimenti sul potenziale impatto dei dazi statunitensi e sulla direzione futura della Federal Reserve.

Il mercato azionario di Madrid si è distinto con un incremento dell’1%, trainato principalmente dal settore bancario, in particolare da BBVA, che ha visto un aumento del 3%. Anche Piazza Affari ha registrato un profitto dello 0,5%, seguita dalla Borsa di Parigi, cresciuta dello 0,4%. Al contrario, le borse di Londra, Francoforte e Amsterdam hanno registrato una lieve flessione dello 0,1%.

Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi a dieci anni ha mostrato piccole oscillazioni, chiudendo a 78,7 punti, con il rendimento del Btp fissato al 3,47%. L’euro si è mantenuto stabile a 1,165 dollari.

Nel settore energetico, il prezzo del gas ha subito una diminuzione dell’1,5%, portandosi a 32,4 euro per Megawattora, mentre il petrolio ha tentato di mantenersi attorno ai 64 dollari al barile.

Tra i titoli più performanti di Piazza Affari, Stellantis ha guadagnato il 2,4%, seguito da Banco Bpm (+2,3%) e Unicredit, in aumento del 2%. Bene anche Tim, con un incremento dell’1,2%. Tuttavia, il titolo di Leonardo ha registrato un calo del 2,5% in un momento di volatilità per il settore della Difesa. Unipol è risultata la peggiore, con una perdita del 3,8% a 17,3 euro, dopo la pubblicazione della semestrale e in seguito alle negative previsioni di Munich Re riguardo ai ricavi assicurativi.

