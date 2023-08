Borse europee deboli, effetto Powell. Attesa Lagarde

– Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa. Intanto a Wall Street l’S&P-500 segna un aumento dello 0,39%: il mercato ha perso slancio dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha frenato gli entusiasmi iniziali. Il banchiere, nel suo intervento al simposio di Jackson Hole, ha annunciato che “la Fed è pronta ad alzare ancora i tassi se necessario”. In serata è previsto lo speech della governatrice della BCE, Christine Lagarde.

Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,36%. Il Petrolio Light Sweet Crude Oil continua gli scambi, con un aumento dello 0,82%, a 79,7 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,23%.

Tra i mercati del Vecchio Continente senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,21%. Piazza Affari chiude la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,49%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 30.171 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Iveco +4,18%, Unicredit +1,37%, Italgas +1,36% e Snam +1,28%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nexi, che continua la seduta con -0,85%.

Si muove sotto la parità Banca MPS, evidenziando un decremento dello 0,83%.

Contrazione moderata per Tenaris, che soffre un calo dello 0,56%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power +3,10%, Juventus +2,93%, Zignago Vetro +2,64% e Acea +2,09%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intercos, che continua la seduta con -2,16%.

Seduta negativa per Safilo, che mostra una perdita dell’1,86%.

Sotto pressione GVS, che accusa un calo dell’1,77%.

Scivola Antares Vision, con un netto svantaggio dell’1,52%.