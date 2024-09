Borse europee caute. Attenzione sul lavoro negli USA

Tutti gli indici di Piazza Affari e delle principali borse europee sono in negativo, con gli investitori concentrati sui dati del mercato del lavoro negli Stati Uniti, in attesa dei quali pubblicazioni si prevedono nel pomeriggio. In Europa, i dati già disponibili evidenziano le difficoltà della Germania, in particolare con il crollo della produzione industriale a luglio, che risulta peggiore delle aspettative. Sul fronte valutario, l’Euro scambia stabilmente con il Dollaro USA a 1,112, mentre il prezzo dell’Oro si mantiene relativamente stabile a 2.518,9 dollari l’oncia. Il petrolio Light Sweet Crude Oil mostra un lieve incremento, raggiungendo i 69,5 dollari per barile.

Lo spread rimane invariato a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale fissato al 3,55%. Le principali borse europee sono tutte in perdita, con Francoforte che segna un ribasso dello 0,72%, Londra in calo dello 0,46% e Parigi che perde lo 0,59%. Anche Piazza Affari è in affanno, con il FTSE MIB che scende dello 0,65% e il FTSE Italia All-Share che registra un valore di 35.571 punti. Tra i titoli migliori di Milano spiccano A2A (+0,92%), DiaSorin (+0,54%) e Hera (+0,51%), mentre le performance peggiori sono appannaggio di BPER (-2,28%) e Banca MPS (-2,26%). Unipol scende dell’1,59%, e Banco BPM registra un calo dell’1,46%.

Nel FTSE MidCap, Acea (+1,64%), Cembre (+0,79%), Sanlorenzo (+0,73%) e Caltagirone SpA (+0,71%) si distinguono per risultati positivi. Al contrario, LU-VE Group continua a scendere del 2,57%, con Danieli in perdita del 2,38% e Moltiply Group che segna un ribasso del 2,15%. MFE A evidenzia una perdita dell’1,74%.

Infine, tra gli eventi macroeconomici attesi, si segnalano i dati di spesa delle famiglie giapponesi e della produzione industriale tedesca, che influenzeranno notevolmente i mercati nei prossimi giorni. In particolare, si prevede un calo dello 0,2% delle spese reali in Giappone e una diminuzione della produzione industriale in Germania dello 0,4%. I mercati rimangono quindi tesi in attesa di ulteriori sviluppi.