Borse europee attente alla BCE e ai tassi d’interesse

Le Borse europee e Piazza Affari iniziano la giornata con segni di crescita, sebbene mantenendo un atteggiamento cauto. Gli investitori attendono indicazioni importanti dalle banche centrali. La BCE si riunirà per discutere la politica monetaria, ma si prevede che non ci saranno cambiamenti nei tassi d’interesse. L’attenzione è rivolta a come l’Eurotower si muoverà nei prossimi mesi e se i tassi abbiano raggiunto un livello neutrale.

In arrivo anche i dati sull’inflazione negli Stati Uniti, che influenzeranno le decisioni future della Federal Reserve. Si prevede un possibile abbassamento dei tassi di interesse di 25 punti, salvo imprevisti.

L’Euro/Dollaro si stabilizza a 1,169, mentre l’Oro perde lo 0,39%. Il petrolio segna una leggera diminuzione dello 0,21%. Lo spread rimane invariato a +89 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 3,47%.

Tra gli indici europei, Francoforte mostra una flessione dello 0,21%, Londra avanza dello 0,46% e Parigi cresce dello 0,22%. La Borsa di Milano è sostanzialmente stabile, con il FTSE MIB a 42.115 punti e il FTSE Italia All-Share a 44.678 punti. Il FTSE Italia Mid Cap guadagna lo 0,27%, mentre il FTSE Italia Star perde lo 0,32%.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari, spicca Buzzi con un incremento del 6,25%. Bene anche Tenaris (+2,15%), Saipem (+1,34%) ed Eni (+0,90%). Le vendite più forti interessano Ferrari (-0,71%), mentre STMicroelectronics segna un lieve calo dello 0,59%.

Nella classifica dei titoli a media capitalizzazione, De’ Longhi guadagna il 4,30%, NewPrinces il 3,01%, Cementir il 2,29% e Maire il 2,21%. Vi è anche una forte venditore su El.En (-7,24%) e un notevole calo di Avio (-6,63%).