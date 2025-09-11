22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Economia

Borse europee attente alla BCE e ai tassi d’interesse

Da StraNotizie
Borse europee attente alla BCE e ai tassi d’interesse

Le Borse europee e Piazza Affari iniziano la giornata con segni di crescita, sebbene mantenendo un atteggiamento cauto. Gli investitori attendono indicazioni importanti dalle banche centrali. La BCE si riunirà per discutere la politica monetaria, ma si prevede che non ci saranno cambiamenti nei tassi d’interesse. L’attenzione è rivolta a come l’Eurotower si muoverà nei prossimi mesi e se i tassi abbiano raggiunto un livello neutrale.

In arrivo anche i dati sull’inflazione negli Stati Uniti, che influenzeranno le decisioni future della Federal Reserve. Si prevede un possibile abbassamento dei tassi di interesse di 25 punti, salvo imprevisti.

L’Euro/Dollaro si stabilizza a 1,169, mentre l’Oro perde lo 0,39%. Il petrolio segna una leggera diminuzione dello 0,21%. Lo spread rimane invariato a +89 punti base, con il rendimento del BTP decennale al 3,47%.

Tra gli indici europei, Francoforte mostra una flessione dello 0,21%, Londra avanza dello 0,46% e Parigi cresce dello 0,22%. La Borsa di Milano è sostanzialmente stabile, con il FTSE MIB a 42.115 punti e il FTSE Italia All-Share a 44.678 punti. Il FTSE Italia Mid Cap guadagna lo 0,27%, mentre il FTSE Italia Star perde lo 0,32%.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari, spicca Buzzi con un incremento del 6,25%. Bene anche Tenaris (+2,15%), Saipem (+1,34%) ed Eni (+0,90%). Le vendite più forti interessano Ferrari (-0,71%), mentre STMicroelectronics segna un lieve calo dello 0,59%.

Nella classifica dei titoli a media capitalizzazione, De’ Longhi guadagna il 4,30%, NewPrinces il 3,01%, Cementir il 2,29% e Maire il 2,21%. Vi è anche una forte venditore su El.En (-7,24%) e un notevole calo di Avio (-6,63%).

Articolo precedente
Elezioni comunali a Donnas: sfida tra continuità e cambiamento
Articolo successivo
Simposio internazionale a Ferrara sulla microincapsulazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.