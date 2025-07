Borse di studio per Manager di Destinazione in Italia

Il settore turistico italiano si sta preparando a una fase di rinnovamento attraverso l’assegnazione di borse di studio per un programma formativo innovativo. Il Consiglio Nazionale dell’Ente Pro Loco Italiane (EPLI) ha recentemente deciso di offrire quindici borse di studio gratuite per il Corso Executive di Manager di Destinazione, strutturato secondo il modello Culturitalia.

Il corso, che inizierà in autunno presso la Business School dell’Università della Calabria, sarà guidato dal Professor Tullio Romita e patrocinato da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. Questa iniziativa è pensata per formare professionisti in grado di promuovere lo sviluppo turistico del paese.

Durante il convegno “Destinazione Italia”, tenutosi a Marina di Gioiosa Ionica, il Presidente Nazionale di EPLI, Dott. Ciurleo Pasquale, ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione di nuovi Manager di Destinazione. Si punta, infatti, a integrare le competenze locali con strategie efficaci per il rafforzamento del turismo, in particolare nelle “seconde mete” dove le Pro Loco hanno un ruolo centrale nella valorizzazione del patrimonio locale.

Il convegno ha visto la partecipazione di autorevoli relatori, tra cui esponenti del settore e rappresentanti regionali, evidenziando l’impegno collettivo verso la professionalizzazione del turismo. Il Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Femia, ha aperto l’evento, mentre varie figure del settore, comprese quelle di ENIT, hanno arricchito il dibattito con i loro contributi.

Con questa iniziativa, EPLI mira a promuovere un sistema turistico più integrato e professionale, valorizzando le comunità locali e le potenzialità territoriali.