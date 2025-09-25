Borse di Studio per Executive MBA per Donne

6 Borse di Studio per Candidate Donne – Executive MBA 2025
L’Executive MBA di MIB Trieste School of Management, un Master part-time con formula weekend (uno al mese), inizia a Novembre 2025 a Pordenone e offre 6 Borse di Studio dedicate a candidate donne – “She leads”.
Le Borse di Studio
- Valore: € 5.500 ciascuna
- Copertura parziale della quota di partecipazione
Requisiti
- Diploma di laurea
- Almeno 3 anni di esperienza lavorativa
- Comprensione dell’inglese (scritto)
- Costo a titolo personale, senza supporto aziendale
Selezione delle Candidature
Le borse saranno assegnate alle migliori candidate in base a:
- Curriculum studiorum
- Curriculum professionale
- Esito prove di ammissione
- Status familiare
- Livello reddituale
L’Executive MBA
- Strumento per rilanciare o trasformare la carriera
- Approccio pratico e tematiche attuali (Intrapreneurship, Digital Transformation)
- Programma personalizzabile e tutoring a distanza
- Accreditamento AMBA, riconosciuto solo al 2% delle Business School nel mondo
Contatta MIB Trieste School of Management per una prima valutazione del tuo CV. Candidati ora e trasformati!
