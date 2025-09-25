19.4 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Lavoro

Borse di Studio per Executive MBA per Donne

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

6 Borse di Studio per Candidate Donne – Executive MBA 2025

L’Executive MBA di MIB Trieste School of Management, un Master part-time con formula weekend (uno al mese), inizia a Novembre 2025 a Pordenone e offre 6 Borse di Studio dedicate a candidate donne – “She leads”.

Le Borse di Studio

  • Valore: € 5.500 ciascuna
  • Copertura parziale della quota di partecipazione

Requisiti

  • Diploma di laurea
  • Almeno 3 anni di esperienza lavorativa
  • Comprensione dell’inglese (scritto)
  • Costo a titolo personale, senza supporto aziendale

Selezione delle Candidature

Le borse saranno assegnate alle migliori candidate in base a:

  • Curriculum studiorum
  • Curriculum professionale
  • Esito prove di ammissione
  • Status familiare
  • Livello reddituale

L’Executive MBA

  • Strumento per rilanciare o trasformare la carriera
  • Approccio pratico e tematiche attuali (Intrapreneurship, Digital Transformation)
  • Programma personalizzabile e tutoring a distanza
  • Accreditamento AMBA, riconosciuto solo al 2% delle Business School nel mondo

Contatta MIB Trieste School of Management per una prima valutazione del tuo CV. Candidati ora e trasformati!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Ingegnere Progettista – Componenti e Sistemi Trasmissione

Design Engineer per componenti gearbox in aviazione, richiede laurea in ingegneria e offre opportunità di progetti innovativi.

Responsabile Qualità Alimentare

Diventare Driver per Just Eat significa contribuire attivamente alla consegna di cibo. Requisito: avere 18 anni e un mezzo. Beneficio: stipendio fisso e bonus per ogni consegna.

Project Manager

Rider Just Eat: consegna cibo in città. Requisito: possedere bici o scooter. Beneficio: guadagno fisso e percentuali sulle mance.

Ingegnere di Attrezzature Rotanti

Cerca Rotating Equipment Engineer: ingegnere meccanico con 4 anni di esperienza. Beneficio: smart working in un'azienda internazionale.

Specialista Supporto Corrieri

Courier Support Specialist in InPost gestisce spedizioni e problematiche di consegna. Richiesta capacità organizzativa. Beneficio: opportunità di crescita.

Articolo precedente
Grecia: Proteste contro il governo per la Global Sumud Flotilla
Articolo successivo
Backstreet Boys in Astana: un’accoglienza da sogno!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.