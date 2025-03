Borse da Cabina Ryanair 40x20x25: Zaino da Viaggio Compatto e Versatile

(as of – Details )

Hayayu è un marchio che mette al primo posto l’esperienza del cliente. Ci impegniamo a produrre zaini e altri prodotti versatili, resistenti e di alta qualità per soddisfare le esigenze dei diversi clienti.Hayayu vi offre un diverso tipo di divertimento!

【Zaino per Ryanair 40x20x25】Misura la dimensione quando lo bagaglio a mano zaino è pieno circa 40x20x25 cm, perfettamente in linea con le dimensioni previste per Ryanair per un bagaglio a mano! Nota: Quando la compagnia aerea misura il bagaglio, lo zaino è pieno di bagagli (Le dimensioni sono prese a mano e potrebbe esserci un errore di 1-3 cm, Grazie per la vostra comprensione)

【Hayayu Zaino Bagaglio a Mano 40x20x25 Progettazione per Ryanair】Lo scomparto principale dello zaino ha un design con apertura a 180 gradi, che consente di superare rapidamente i controlli di sicurezza e di riporre i bagagli. Allo stesso tempo, sono presenti due borse a rete in cui è possibile riporre piccoli oggetti e altri oggetti. Il design della borsa a rete facilita inoltre la ricerca degli oggetti.

【Scomparti Multipli E Adattabilità Alla Maniglia Della Valigia】 Lo scomparto secondario dello zaino è progettato con piccole tasche a rete, tasche e sacchetti per il bagnato. Il piccolo scomparto può contenere penna, power bank, chiavi e altri piccoli oggetti. Le borse umide possono essere utilizzate per riporre separatamente gli articoli da toilette. Allo stesso tempo, la cinghia sul retro dello zaino può fissarlo alla maniglia del bagaglio.

【Viaggio Confortevole】Le tasche e gli scomparti multipli dello zaino consentono di riporre separatamente i diversi oggetti di piccole dimensioni. Il design in spugna divisa sul retro dello zaino si adatta alla schiena, rendendola più confortevole e dissipando rapidamente il calore. La fibbia sul petto può fissare meglio e bilanciare la posizione dello zaino.La borsa antifurto nascosta è adatta per i vostri oggetti di valore.

【Scelta ideale&Zaino da esterno】Se sei un appassionato di sport all’aria aperta o di escursioni a breve termine, questo zaino da viaggio per il tempo libero sarà una buona scelta. Naturalmente, è anche una grande scelta per i viaggi d’affari o di lavoro. se avete altre domande, vi preghiamo di contattarci via ordine! Hayayu serve sempre a voi.