Borsa Usa in ribasso dopo timori su intelligenza artificiale

Venerdì, gli indici S&P 500 e Nasdaq hanno chiuso con una perdita superiore all’1%, poiché gli investitori hanno abbandonato il settore tecnologico per altri settori. Ciò è stato causato in parte dalle preoccupazioni sulla bolla dell’intelligenza artificiale, alimentate da Broadcom e Oracle, e dall’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense. Quest’ultimo è stato influenzato dalle dichiarazioni di alcuni funzionari della Federal Reserve, che hanno espresso preoccupazione per l’inflazione ancora troppo alta per giustificare un abbassamento dei costi di finanziamento.

Le azioni di Broadcom sono crollate dell’11,4% dopo che la società ha avvertito di margini futuri più ridotti, mentre Oracle ha registrato un calo del 4,5% a seguito delle deboli previsioni finanziarie. Anche altre società che hanno beneficiato delle scommesse sull’intelligenza artificiale, come SanDisk, CoreWeave e Oklo, hanno registrato cali significativi.

Secondo Anthony Saglimbene, capo stratega di mercato di Ameriprise, gli investitori sono cauti in vista dei dati importanti sulla prossima settimana, come i rapporti del Dipartimento del Lavoro sui salari non agricoli e l’inflazione al consumo. L’indice Nasdaq Composite ha perso 398,69 punti, mentre l’S&P 500 ha perso 73,59 punti. Il Dow Jones Industrial Average ha perso 245,96 punti, ma ha registrato un guadagno settimanale dell’1,05%. Sei degli 11 settori industriali dell’S&P 500 hanno chiuso in ribasso, guidati dai titoli tecnologici.