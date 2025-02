Borsa Tracolla Donna Impermeabile in Nylon con Tracolla Regolabile e Multitasche per Viaggi e Tempo Libero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

24,99€

(as of Feb 13, 2025 02:30:31 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

VOBUKE Borsa a Tracolla Impermeabile da Donna Leggera Crossbody Messenger Bag

Le nostre borsa tracolla donna sono il perfetto equilibrio tra funzionalità e moda. Realizzata in nylon impermeabile di prima qualità, questa borsa messenger è progettata con eleganza.

Grazie agli scomparti progettati con cura e all’ampio spazio a disposizione, questa borsa donna tracolla vi assicura tutto lo spazio di cui avete bisogno, pur mantenendo un aspetto elegante e raffinato.

Non passare mai di moda, si avrà sempre quel look splendido tutto il tempo. 5 colori per la scelta, e tutti i 5 colori sono eleganti e popolari. Fit tutti i vostri per ogni occasione, perfetto per l’utilizzo in ufficio, scuola, viaggi, spedizione o qualsiasi altro quotidiano occasions.

Questa borsa da donna porta il comfort e la versatilità a un livello superiore grazie alla sua tracolla regolabile. Realizzata pensando alla vostra comodità, la tracolla consente di personalizzare la lunghezza della borsa in base alle vostre preferenze.

Questa borsa da donna porta il comfort e la versatilità a un livello superiore grazie alla sua tracolla regolabile. Realizzata pensando alla vostra comodità, la tracolla consente di personalizzare la lunghezza della borsa in base alle vostre preferenze.

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Impermeabile Borsa Tracolla Donna

Utilizziamo tessuti in nylon, antimacchia, impermeabili, confortevoli, leggeri, resistenti all’usura, traspiranti, in grado di soddisfare tutte le esigenze di viaggio, e cerniere ad alta scorrevolezza; ha una struttura robusta con cuciture sottili e aerodinamiche, e l’intera fodera è realizzata in tessuto di poliestere.

Borsa Tracolla Donna

Questa borsa crossbody da donna è progettata con un portachiavi all’esterno e all’interno per un facile accesso alle chiavi.

Adatta a qualsiasi stile di abbigliamento, mostra la grazia unica delle donne e il loro fascino.

Il design morbido ma robusto consente a questa borsa versatile di adattarsi a qualsiasi luogo. Alla moda, conveniente e comoda, ne vorrete una in ogni colore.

Borsone da Viaggio Donna

La nuova funzione della cerniera: al centro del binario, scorrere una volta avanti e indietro per il normale utilizzo.

La crossbody bag è dotata di una tasca esterna con cerniera, dal design intelligente e discretamente posizionata sul retro, che offre sicurezza e accessibilità. Questa tasca è perfetta per gli oggetti da prendere al volo, come il telefono, la tessera del trasporto o la carta d’imbarco.

Borsa Tracolla Donna

VOBUKE Borsa Tracolla

Impermeabile

Vantaggio 1

Impermeabile

10 Tasche

Vantaggio 2

12 Slot Carte

Tracolla Regolabile

Vantaggio 3

Tracolla Regolabile

Nylon

Materiale

PU Pelle

25*20*10CM

Dimensioni

24*17*7CM

0.3KG/0.66LB

Pesi

0.48KG/1.06LB

Impermeabile

Vantaggio 1

Impermeabile

10 Tasche

Vantaggio 2

4 Tasche

Tracolla Regolabile

Vantaggio 3

Tracolla Regolabile

Nylon

Materiale

Nylon

25*20*10CM

Dimensioni

22*10*13CM

0.3KG/0.66LB

Pesi

0.35KG/0.77LB

Impermeabile

Vantaggio 1

Impermeabile

10 Tasche

Vantaggio 2

9 Tasche

Tracolla Regolabile

Vantaggio 3

Tracolla Regolabile

Nylon

Materiale

Nylon

25*20*10CM

Dimensioni

25x4x16CM

0.3KG/0.66LB

Pesi

0.28G/0.61LB

Impermeabile

Vantaggio 1

RFID Blocco

10 Tasche

Vantaggio 2

5 Tasche

Tracolla Regolabile

Vantaggio 3

12 Scomparti Carte

Nylon

Materiale

Pelle

25*20*10CM

Dimensioni

13*5*16.7CM

0.3KG/0.66LB

Pesi

0.42KG/0.92LB

Borsa Tracolla Donna

Borsa Tracolla Donna

Borsa Tracolla Donna

Borsa Tracolla Donna

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 30,7 x 21,1 x 3,6 cm; 330 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 ottobre 2023

Produttore ‏ : ‎ VOBUKE

ASIN ‏ : ‎ B0CLHWK2KH

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Donna