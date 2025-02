Borsa Tracolla Donna Anseom in Nylon Leggero, Multitasche Casual per Viaggi e Lavoro (Nero)

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

14,99€

(as of Feb 04, 2025 15:50:40 UTC – Details )

Prezzo:





✦Caratteristiche

1. Abbiamo progettato molte tasche, che possono soddisfare tutte le tue necessità quotidiane. Puoi tenere le tue necessità organizzate e più facili da trovare. Puoi portarla in ufficio con pile di file e laptop, o portare il tuo bambino a fare shopping e goderti il ​​tuo tempo libero felice.

2. Questa borsa a tracolla da donna ha un aspetto retrò, elegante e casual. Ci sono molti modi per indossarla, come borse a tracolla, borse a tracolla, borse, ecc.

3. Questa borsa a tracolla da donna ha uno stile elegante e può essere utilizzata come borsa a mano, borsa a tracolla o borsa a tracolla. La borsa a tracolla ha una grande capacità ed è comoda da trasportare. La tracolla regolabile è resistente e facile da regolare per spalla o tracolla. La borsa ha hardware argentato classico e l’apertura e la chiusura con cerniera sono lisce. ✦Specifiche

Nome: Borsa a tracolla casual da donna

Materiale: nylon, poliestere

Colore: nero

Chiusura: cerniera applicabile

Dimensioni: 26*20*12 cm

Quantità: 1

Peso: 270 g

Occasione: scuola, festa, lavoro, viaggio, regali, shopping, uso quotidiano, ecc.

✦La confezione include:

Borsa a tracolla casual da donna * 1

✦Note

1. A causa della misurazione manuale, si prega di consentire una deviazione di misurazione di circa 2 mm.

2. A causa della luce e della differenza dello schermo, si prega di comprendere che il colore dell’articolo potrebbe essere leggermente diverso dalle immagini.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 26 x 12 x 20 cm; 270 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 30 maggio 2024

Produttore ‏ : ‎ Anseom

ASIN ‏ : ‎ B0D5M1C4KH

Numero modello articolo ‏ : ‎ 301-34253

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto