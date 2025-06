Borsa Milano: segno positivo amid tensioni geopolitiche

La Borsa di Milano ha chiuso la mattinata con un leggero segno positivo, con l’indice FTSEMib in aumento dello 0,24% a 39.480 punti. Tuttavia, le tensioni geopolitiche, in particolare quelle legate al conflitto in Medio Oriente, restano al centro dell’attenzione, mentre si attende il meeting della FED, fondamentale per la conferma dei tassi d’interesse.

L’indice All Share ha registrato un incremento dello 0,22%, mentre il Mid Cap è sceso leggermente dello 0,05% e lo STAR è aumentato dello 0,27%. Fra i titoli di maggior interesse, nel settore bancario, UniCredit ha guadagnato lo 0,71% dopo che il CEO Andrea Orcel ha annunciato l’intenzione di dismettere la partecipazione in Generali, in calo dello 0,53%, considerata non strategica. Altri titoli bancari, come Intesa Sanpaolo, sono cresciuti dello 0,62%, mentre Monte dei Paschi ha visto un lieve ribasso dello 0,21%.

Tuttavia, il maggiore rialzo nel paniere principale è stato registrato da Telecom Italia, con un +2,55%. Anche OVS ha mostrato un incremento, seppure più contenuto (+0,76%), dopo aver pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre 2025/2026, con un risultato ante imposte rettificato sceso a 8 milioni di euro dai 10,1 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

