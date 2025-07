Borsa Milano in rialzo, focus su banche e mercato lavoro

I mercati finanziari continuano a mostrare segni di ripresa, trainati dall’andamento del mercato del lavoro negli Stati Uniti. La Borsa di Milano ha registrato un incremento dello 0,4%, allineandosi con i principali indici europei e Wall Street.

A Piazza Affari, alcuni titoli hanno avuto una performance particolarmente positiva: Stm ha guadagnato il 2,2%, seguita da Tim con un incremento del 2,1%. Nel contesto del mercato obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund è sceso a 83 punti, mentre il rendimento del decennale italiano ha raggiunto il 3,44%.

Il settore bancario e quello assicurativo hanno visto acquisti significativi. Unipol ha registrato un incremento dell’1,4%, Fineco dell’1,2% e Poste dell’1,1%. Sull’onda delle trattative in corso, Popolare Sondrio è aumentata dell’1,1%, in seguito all’offerta in corso di Bper, mentre Banco Bpm è avanzata dello 0,9% grazie alla scalata di Unicredit, che ha presentato aggiornamenti al suo documento di offerta. Mps e Mediobanca hanno chiuso in parità, entrambe in crescita dello 0,46%.

Nel comparto energetico, Saipem ha visto un progresso dello 0,6%, mentre Tenaris è cresciuta dello 0,4%, e Eni ha registrato un modesto aumento dello 0,04%. Anche Leonardo ha ottenuto risultati positivi con un +0,7%. Al contrario, il titolo Stellantis è rimasto praticamente invariato, con un incremento marginale dello 0,02%.

Il mercato delle utility ha risentito negativamente del prezzo del gas, con A2a in calo dell’1,1% e Hera dello 0,3%. Enel e Italgas hanno chiuso rispettivamente a -0,5% e -0,3%. Infine, i titoli Nexi e Moncler hanno subito un decremento dell’0,9% e dell’0,8%.