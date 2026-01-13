Borsa Milano in calo

11.1 C
La Borsa di Milano chiude con una perdita dello 0,45% a quota 45.525 punti, a causa dell’incertezza globale dovuta a scenari di crisi in Ucraina, Iran, Venezuela e Medio Oriente, nonché dei contrasti tra l’amministrazione Trump e la Fed in attesa della scelta della nuova guida.

Il listino è stato influenzato negativamente da Buzzi, che perde il 7,16% a 50,6 euro per azione, a seguito della debolezza del settore delle costruzioni. Anche Stellantis e Ferrari hanno subito perdite, rispettivamente del 3,52% e del 3,77%. Inoltre, Tim è scesa dell’1,3%, Fincantieri del 4,5%.

Tuttavia, i principali energetici hanno registrato risultati positivi, con Eni che guadagna il 2,15%, Saipem il 4,39% e Tenaris il 2,82%. Enel, invece, perde l’1,11%. Altri titoli che hanno registrato variazioni sono Diasorin, che sale dell’1,93%, Brunelli Cucinelli, che perde lo 0,37%, e Moncler, che perde lo 0,67%. Tra i finanziari, Generali perde lo 0,8%, Unipol l’1,18%, Unicredit guadagna lo 0,41%, Intesa rimane stabile e Mps guadagna l’1,31%.

