Borsa Italiana in rialzo: UniCredit e Stellantis brillano

I mercati finanziari europei e italiani hanno mostrato un andamento positivo, alimentato da un recente accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone. In particolare, il FTSEMib ha registrato un incremento dell’1,33%, chiudendo a 40.697 punti, dopo aver fluttuato tra un minimo di 40.436 e un massimo di 40.991. Anche il FTSE Italia All Share ha visto un rialzo dell’1,29%, così come i segmenti Mid Cap e Star, rispettivamente con un +0,75% e +0,96%. La liquidità sul mercato è aumentata, con scambi per un controvalore di 4,45 miliardi di euro.

Nel settore bancario, UniCredit ha evidenziato un notevole aumento del 3,63%, raggiungendo 60,19 euro, dopo aver comunicato risultati trimestrali superiori alle attese e la decisione di ritirare l’offerta pubblica di scambio su BancoBPM, che ha perso il 2,47% a 10,07 euro. Monte dei Paschi di Siena ha seguito il trend positivo, guadagnando il 3,55% a 7,239 euro.

Nel settore automobilistico, Stellantis ha realizzato un forte incremento del 9,14%, chiudendo a 8,601 euro, mentre Iveco Group ha registrato un +7,27% a 19,25 euro. Queste performance sono state stimolate dall’accordo commerciale menzionato.

D’altro canto, STM ha subito una flessione del 4,34% a 26,97 euro, influenzata dai risultati deludenti di Texas Instruments. Nel segmento STAR, Digital Bros ha ottenuto un +4,14% a 16,6 euro, con notizie su aggiornamenti delle stime finanziarie per l’anno in corso.

Lo spread Btp-Bund si attesta a 85 punti, mentre il rendimento del Btp decennale è lieve sopra il 3,45%. L’euro si è mantenuto sotto 1,175 dollari e il bitcoin ha raggiunto i 118.000 dollari.