lunedì – 24 Novembre 2025
Attualità

Borsa italiana in calo

Borsa italiana in calo

La Borsa di Milano è in calo, mentre il resto dell’Europa mantiene i valori precedenti. I riflettori sono puntati sulla città di Ginevra, dove si discute un possibile accordo UE-USA-Ucraina per la fine degli scontri. Sullo sfondo restano i timori di una possibile bolla nel comparto tech, soprattutto quelle legate all’AI, mentre gli investitori restano in dubbio sulle decisioni che la Federal Reserve adotterà in materia di tassi di interesse.

Sul principale paniere italiano pesa lo stacco cedole di numerosi big del listino, tra cui gran parte delle banche, oltre a Poste Italiane ed Eni. L’effetto dividendo incide sull’andamento generale del mercato, con un calo tecnico dei prezzi che ha reso la giornata debole nonostante un contesto internazionale relativamente stabile. Tra le società che oggi distribuiscono il dividendo ci sono Intesa, Unicredit, Mediobanca, BPM, BPER, Mediolanum, Poste, Eni, Terna, Inwit, Recordati, Tenaris, Banca Ifis e Mondadori.

L’indice tedesco IFO sul clima di fiducia nelle imprese tedesche è sceso a novembre. L’euro/dollaro USA sale a quota 1,155. L’oro è sostanzialmente stabile su 4.070,8 dollari l’oncia. Il petrolio è sostanzialmente stabile su 57,95 dollari per barile. Lo spread sale, attestandosi a +83 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,45%.

Nello scenario borsistico europeo, Francoforte sale di un frazionale +0,55%, Londra riflette un moderato aumento dello 0,23%, e Parigi è sostanzialmente invariata con un moderato -0,05%. La Borsa italiana è in flessione dello 0,90% sul FTSE MIB. Il FTSE Italia All-Share perde lo 0,77%, continuando la seduta a 44.886 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,06%) e il FTSE Italia Star (+1,15%).

Tra i best performers di Milano, spiccano Stellantis (+2,77%), Campari (+2,60%), Telecom Italia (+2,47%) e Nexi (+2,22%). Le più forti vendite si manifestano su Intesa Sanpaolo, che prosegue le contrattazioni a -3,40%. Seduta negativa per Banco BPM, che mostra una perdita del 3,12%. Sotto pressione Mediobanca, che accusa un calo del 3,01%. Scivola Unicredit, con un netto svantaggio del 2,47%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Ariston Holding (+6,21%), Intercos (+5,61%), Webuild (+4,54%) e El.En (+3,48%). I più forti ribassi si verificano su Avio, che continua la seduta con -4,01%. In perdita Banca Ifis, che scende del 3,93%. In rosso WIIT, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,68%. Spicca la prestazione negativa di Ascopiave, che scende dell’1,50%.

