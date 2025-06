Borsa Italiana e Spread: Trend di Oggi 27 Giugno 2025

Il mercato finanziario italiano mostra segnali di ripresa. Nella giornata del 27 giugno 2025, Piazza Affari ha aperto con un incremento.

Questo martedì, il principale indice di Borsa italiano, il Ftse Mib, ha registrato un aumento dello 0,60%, mentre l’indice Ftse All Share è cresciuto dello 0,57%. Tutto ciò avviene dopo che il 26 giugno il mercato si era chiuso con un modesto rialzo dello 0,08%.

Lo spread tra i titoli di stato italiani (Btp) e i titoli tedeschi (Bund) si è posizionato a 88 punti base, mentre il rendimento dei Btp è attualmente fissato al 3,43%.

In un contesto globale, i mercati asiatici hanno mostrato andamenti variabili: Tokyo ha guadagnato l’1%, mentre Hong Kong ha subito un calo dello 0,4%. Le Borse cinesi sono rimaste stabili, mentre Seul e Sidney hanno chiuso rispettivamente con perdite dello 0,7% e dello 0,4%.

Inoltre, il prezzo del gas ha aperto in ribasso, con il future sul metano per luglio a 33,6 euro per Megawattora, segnando un decremento dell’1,2%.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lettera43.it