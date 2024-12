Borsa: Gli Impatti Della FED sui Mercati

Apertura negativa per i mercati europei, con tutti i principali indici in calo di oltre un punto percentuale. Madrid è la peggiore, con un ribasso dell’1,66%, seguita da Milano e Parigi, che registrano entrambe un -1,33% e -1,32%. Francoforte limita i danni con un -1,19%. Questo scenario negativo arriva dopo la decisione della Federal Reserve di ridurre i tassi d’interesse di 25 punti base, ma il presidente Jerome Powell ha sorpreso i mercati prevedendo solo due ulteriori tagli nel 2025 anziché quattro, evidenziando che si attende di vedere le scelte economiche di Trump.

A Wall Street si è registrata una forte delusione, con il Nasdaq che ha perso il 3,56% e il Dow Jones il 2,58%. I futures per la seduta odierna indicano un modesto rimbalzo, con previsioni di aumento per il Nasdaq (+0,37%) e il Dow Jones (+0,32%). Anche in Giappone la situazione non è rosea: la banca nazionale ha mantenuto i tassi invariati e il Nikkei ha chiuso in calo dello 0,69%.

A Milano, l’attenzione si concentra sui titoli bancari, che sono tutti negativi. Unicredit registra una perdita di oltre l’1%, così come Banco Bpm, che segna un -0,89%. Monte dei Paschi perde il 1,76% a seguito dell’uscita dei consiglieri di amministrazione del tesoro. Anche Stellantis è in territorio negativo con un -1,10%. Telecom Italia scende dello 0,81% dopo un’offerta vincolante da 700 milioni di euro presentata dal Tesoro e da Asterion per Sparkle.

Il prezzo del petrolio europeo, il Brent, è in calo e si attesta sotto i 73,00 dollari al barile. L’andamento negativo dei mercati europei riflette le incertezze economiche e le dichiarazioni prudenti da parte della Fed, che gettano ombre sul futuro immediato delle politiche monetarie. Le reazioni nei vari settori dimostrano come le aspettative economiche influenzino i mercati azionari, generando volatilità a breve termine.