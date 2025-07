Borsa di Tokyo in rialzo: prime contrattazioni post-elettorali

Il mercato azionario giapponese ha avviato le contrattazioni con un trend positivo, grazie alle dichiarazioni del Primo Ministro Shigeru Ishiba, che ha confermato il suo impegno a rimanere in carica nonostante le difficoltà della coalizione di governo nella recente tornata elettorale. Queste affermazioni hanno contribuito a ridurre le incertezze politiche, come riporta l’agenzia Kyodo.

Nella prima fase delle contrattazioni, il Nikkei Stock Average, che comprende 225 titoli, ha registrato un incremento di 442,70 punti, equivalente all’1,11%, portandosi a 40.261,81. Anche l’indice Topix, che offre una visione più ampia del mercato, ha visto un avanço di 27,91 punti, cioè lo 0,98%, raggiungendo quota 2.862,39.

I mercati finanziari giapponesi erano rimasti chiusi per una festività nazionale il giorno precedente. Sul Prime Market, che rappresenta il principale segmento azionario del Giappone, i rialzi sono stati sostenuti principalmente dai titoli legati ai metalli non ferrosi, al gas e ai macchinari.

Per quanto riguarda i tassi di cambio, alle 9:00, il dollaro è stato fissato a 147,40-42 yen, rispetto ai 147,30-40 yen registrati a New York. L’euro si è attestato a 1,1694-1695 dollari e 172,37-41 yen, in confronto ai valori di New York nell’ora precedente.