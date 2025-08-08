Borsa di Tokyo in rialzo: il Nikkei supera le attese

Negli ultimi giorni, la Borsa di Tokyo ha mostrato segnali di forza, con l’indice Nikkei 225 che ha registrato un incremento dell’1,85% nell’ultima seduta settimanale. Anche l’indice Topix ha superato per la prima volta la soglia dei 3.000 punti, sostenuto dai risultati positivi di importanti aziende come SoftBank e Sony, che hanno guadagnato rispettivamente oltre il 6% e il 5%.

Secondo Reuters, l’ottimismo degli investitori è stato amplificato dall’allentamento delle tensioni geopolitiche, dalla possibilità di una riduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti e dai cambiamenti nella politica della Federal Reserve. Tuttavia, il governo giapponese ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita per l’anno fiscale 2025, stimando un aumento del PIL dell’0,7% rispetto al precedente +1,2%. L’inflazione rimane elevata, influenzata dai dazi statunitensi e da un rallentamento della domanda interna. La Banca del Giappone (BoJ) ha mantenuto i tassi di interesse fermi allo 0,5%, ma si sono registrati segnali di una potenziale futura politica di rialzo, in caso di un allentamento delle tensioni commerciali.

L’inflazione, che supera l’obiettivo del 2% fissato dalla BoJ, continua a preoccupare. Il ritardo nel rialzo dei tassi ha contribuito alla debolezza dello yen, che nel 2024 ha toccato minimi storici attorno a 161 yen per dollaro. Attualmente, il cambio USD/JPY si avvicina a 147,9, con resistenze a quota 151, mentre un supporto significativo si ha in area 142, toccata all’inizio di luglio.