Borsa di studio in memoria di Anna Rita Perrone a Lecce

Oggi, presso Palazzo Adorno, è stata presentata la Borsa di studio dedicata alla memoria di Anna Rita Perrone, consigliera provinciale e comunale a San Donato di Lecce, scomparsa il 14 giugno 2024. L’iniziativa, promossa dal Movimento La Puglia in più, è patrocinata dalla Provincia di Lecce e coinvolge diversi enti locali e istituzionali.

Il presidente della Provincia, Stefano Minerva, ha aperto la conferenza esprimendo un commosso ricordo di Anna Rita, sottolineando il vuoto lasciato nella comunità e l’importanza di onorarne la memoria. La Borsa di studio è destinata a studenti residenti nella provincia di Lecce che conseguiranno la laurea triennale all’Università del Salento con un punteggio di almeno 100/110, sviluppando una tesi sull’argomento dell’empowerment femminile per uno sviluppo sostenibile.

Altri interventi hanno visto protagonisti Dario Stefàno, presidente del Movimento La Puglia in più, e il sindaco di San Donato Alessandro Quarta. Quest’ultimo ha annunciato ulteriori iniziative in memoria di Anna Rita, come una panchina rossa simbolo dei valori per cui si è battuta.

I partecipanti hanno elogiato il carattere e la determinazione di Anna Rita, evidenziando come la borsa di studio sia un modo per continuare il suo impegno verso i giovani e il merito. Martina Pagano, figlia di Anna Rita, ha ringraziato i promotori, ricordando l’esempio di vita e i valori trasmessi dalla madre.

Il bando per la Borsa di studio sarà pubblicato sul sito della Provincia di Lecce.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.provincia.le.it