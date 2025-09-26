Borsa di Parigi: weekend di incertezze e tensioni monetarie

La Borsa di Parigi inizia la sessione di venerdì con un trend positivo, segnando l’ultima giornata di una settimana che si prevede terminerà con una flessione nei mercati azionari, influenzata da crescenti incertezze sulla politica monetaria statunitense. L’indice CAC 40 guadagna lo 0,4%, collocandosi intorno ai 7825 punti, dopo due sessioni negative.

Nel corso della settimana, gli investitori hanno cercato senza successo una direzione chiara, optando infine per un approccio prudente. Questo si riflette in un ribasso settimanale di circa lo 0,3% del CAC rispetto all’inizio della settimana.

Recentemente, il sentiment di avversione al rischio è aumentato, in parte a causa delle dichiarazioni meno accomodanti del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e di solidi indicatori economici statunitensi. Durante una conferenza in Rhode Island, Powell ha avvertito contro eventuali riduzioni dei tassi “troppo sostenute”, sottolineando che i tassi attuali sono adeguati per affrontare l’economia.

Le sue parole restrittive sono arrivate dopo un recente taglio dei tassi, sorprendendo i mercati, soprattutto considerando le sue preoccupazioni per l’IA e l’elevato prezzo delle azioni. Secondo gli analisti di Danske Bank, gli eventi recenti hanno messo fine, almeno temporaneamente, alla condizione di mercato favorevole caratterizzata da crescita moderata e tassi d’interesse bassi.

Oggi gli investitori attendono indicatori economici, tra cui l’indice dei prezzi PCE, per comprendere meglio il futuro dei tassi. Tuttavia, con un ciclo di allentamento della Fed già previsto, molte buone notizie potrebbero già essere scontate.

Intanto, i tassi a lungo termine continuano a crescere, il petrolio segna guadagni significativi grazie a tensioni geopolitiche e il prezzo dell’oro si mantiene su livelli record, suggerendo che i mercati si stanno orientando verso beni rifugio.