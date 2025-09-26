Borsa di Parigi in rialzo grazie a Bouygues e Crédit Agricole

La Borsa di Parigi ha concluso la settimana con un incremento dello 0,97%, raggiungendo i 7870 punti, grazie soprattutto ai guadagni di Bouygues (+2,6%), Crédit Agricole (+2,5%) e BNP Paribas (+2,2%). Questo permette all’indice di recuperare le perdite della settimana, chiudendo in equilibrio.

Un elemento rilevante della seduta è stata la pubblicazione dell’indice “PCE-Core” negli Stati Uniti, un indicatore chiave per la Fed riguardo l’inflazione. Nell’ultimo mese, l’indice ha mostrato un aumento dello 0,2%, confermando le aspettative, mentre su base annua si attesta al 2,9%, un valore stabile ma superiore all’obiettivo del 2% fissato dalla Fed.

Negli Stati Uniti, i mercati hanno mostrato variazioni contenute, con un Nasdaq stabile e un incremento dello 0,2% per l’S&P500. Tuttavia, la fiducia dei consumatori americani è scesa a settembre, passando da 58,2 a 55,1, un calo più significativo delle attese, come indicato da un rapporto dell’Università del Michigan.

Recenti dichiarazioni di Jerome Powell hanno riacceso timori riguardo ai tassi d’interesse, creando un clima di avversione al rischio. Gli analisti di Danske Bank avvertono che eventi recenti, come la revisione della crescita del PIL e l’aumento delle spese delle famiglie, indicano un cambiamento nella situazione economica.

A livello globale, i tassi a lungo termine negli Stati Uniti sono aumentati, nonostante un buon dato sul PCE, con i Treasury a dieci anni che toccano il massimo delle ultime settimane. In Europa, i rendimenti dei Bund e BTP hanno registrato fluttuazioni simili.

L’euro è sceso dello 0,4% rispetto al dollaro, mentre il prezzo del barile di Brent è salito dell’1,5%. Inoltre, l’oncia d’oro continua a mantenersi su livelli record, con osservatori preoccupati per i segnali di un posizionamento difensivo dei mercati.

Alstom ha firmato un contratto in Polonia per l’installazione di sistemi di controllo ferroviario, mentre TotalEnergies e Cognite hanno avviato una nuova fase della loro collaborazione nell’intelligenza artificiale industriale. Infine, Sanofi ha esteso il suo programma di risparmio per le insuline negli Stati Uniti.