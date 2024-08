Borsa di New York procede in discreto rialzo dopo PIL e conti Nvidia

– Seduta positiva per il listino USA, che trae vantaggio dai risultati positivi annunciati da alcune big della tecnologia come Nvidia e Salesforce e da una serie di dati macro che rafforzano l’attesa di un taglio dei tassi da parte della Fed.

Il PIL USA del 2° trimestre è stato rivisto al rialzo al 3%,mentre le richieste settimanali di sussidio sono apparso migliori delle attese ed in calo a 231 mila unità: dati che allentano le preoccupazioni di una recessione dell’economia USA.

A New York, l’indice Dow Jones mostra un guadagno dell’1,12%; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la giornata a 5.633 punti. In denaro il Nasdaq 100 +0,92%; con analoga direzione, in moderato rialzo l’S&P 100 +0,59%.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti beni industriali +1,47%, energia +1,46% e beni di consumo secondari +1,13%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Intel +4,54%, Apple +2,52%, Visa +2,11% e Caterpillar +2,08%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, CrowdStrike Holdings +5,81%, PDD Holdings +5,39%, ON Semiconductor +5,04% e Paypal +4,68%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Dollar Tree, che segna un -9,89% dopo la trimestrale.

Seduta negativa per Nvidia, che scende del 3,87%, proseguendo la fase di correzione avviata ieri nonostante risultati oltre attese.

Scivola Warner Bros Discovery, con un netto svantaggio dell’1,57%.

Discesa modesta per Walgreens Boots Alliance, che cede un piccolo -1,07%.