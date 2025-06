Borsa di Milano: Chiusura in Calo, Focus su Banche Centrali

La Borsa di Milano ha registrato una chiusura in calo, segnando un ribasso dello 0,39%, rispecchiando le tendenze degli altri mercati europei. Gli investitori si concentrano sulle prossime decisioni delle banche centrali riguardo ai tassi di interesse.

In Piazza Affari, ha spiccato Stellantis, che ha guadagnato il 3,09% grazie alla promozione da parte di Jefferies. Buone performance anche per Leonardo, con un aumento del 2,7%. Lo spread tra Btp e Bund si è mantenuto stabile a 91 punti, mentre il rendimento del decennale italiano è fissato al 3,47%.

Il settore bancario ha subito un impatto negativo, con Unicredit in calo dell’1,6%, mentre Popolare Sondrio e Bper hanno entrambe registered un ribasso dell’1,4%. Le perdite per Intesa si sono attestate allo 0,7%, mentre Mps e Banco Bpm hanno chiuso entrambi a -0,6%. Questo movimento arriva in concomitanza con il via libera dalla Banca Centrale Europea per un’operazione su Mediobanca, anche essa in flessione dello 0,6%.

Tra i titoli del listino principale, hanno subito vendite STM, in calo dell’1,9%, ed altri come Recordati (-1,7%), Cucinelli (-1,2%) e Moncler (-0,9%). Anche il settore energetico ha mostrato segni di debolezza, con A2A (-1,1%), Enel (-1%) ed Eni (-0,9%).

Al contrario, Ferrari ha riportato un aumento del 2,2%, seguito da Tim (+1,6%) e Pirelli (+0,9%). Anche il comparto assicurativo ha registrato un leggero rialzo, con Generali che ha chiuso a +0,1% e Unipol a +0,03%.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.quotidiano.net